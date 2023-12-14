Malatya\'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 2 gözaltı

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Malatya'da çok sayıda kaçak silah ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 adet tabanca ele geçirildi. Olayda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Alınan bir istihbaratı değerlendiren ekipler durdukları bir araçta 10 adet tabanca ele geçirirken, E.A. ile A.B.K. gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.