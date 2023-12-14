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Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 2 gözaltı - Son Dakika
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Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 2 gözaltı

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, alınan istihbarat doğrultusunda durdurulan bir araçta 10 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonda E.A. ile A.B.K. isimli 2 kişi gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

14.12.2023 - 18:22,
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Malatya'da çok sayıda kaçak silah ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 adet tabanca ele geçirildi. Olayda 2 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Alınan bir istihbaratı değerlendiren ekipler durdukları bir araçta 10 adet tabanca ele geçirirken, E.A. ile A.B.K. gözaltına alındı.

Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Malatya\'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 2 gözaltı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 tabanca ele geçirildi, 2 gözaltı - Son Dakika
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