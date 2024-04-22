Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya\'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada, gece saatlerinde Beyza sokak üzerinde Y.E.D. ile E.Ö. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Y.E.D. tarafından açılan ateş sonucu E.Ö.'nün sağ bacağına kurşun isabet etti ve yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca ele geçirildi ve kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

22.04.2024 16:34
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beyza sokak üzerinde Y.E.D. ile E.Ö. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.E.D. tarafından açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca ele geçirirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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