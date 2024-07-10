Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

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Malatya'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

10.07.2024 01:50  Güncelleme: 01:56
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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

MALATYA - Malatya'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinin yan tarafında bulunan Sanat Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bacağında tabanca ile vurulmuş halde 17 yaşında bir genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirtilen 3 zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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