Malatya'da Suç Örgütüne İkinci Operasyon

Malatya'da organize suç örgütüne ikinci dalga operasyon: 3 tutuklama

MALATYA - Malatya'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından, savcılık koordinesinde "Aydın suç örgütü"ne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlenmişti. İlk operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 44'ü tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren emniyet ekipleri, ikinci bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son operasyonla birlikte "Aydın suç örgütü" dosyası kapsamında tutuklu sayısı 47'ye yükseldi.