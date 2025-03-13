Malatya'da Suç Örgütüne Operasyon

Malatya'da suç örgütü operasyonu: 44 şahıs tutuklandı

MALATYA - Malatya'da organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 44'ü tutuklandı.

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince "Aydın organize suç örgütüne" yönelik operasyon düzenledi. 6 ay süren fiziki ve teknik takipli 40 ayrı adrese yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 adet tabanca, 9 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 105 bin 991 adet gerica-lyrica uyuşturucu hap, bin 500 extacy hap, 2 kilo 800 gram metamfetamin, 280 bin TL nakit para, 530 adet tabanca fişeği, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçilirken, örgüt elebaşı S.A.'nın yurtdışında olduğu ve 2 şüpheli şahsın ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Operasyonda, "Kasten Öldürme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Yasa Dışı Silah Ticareti, Silahlı Tehdit, Yağma, Kundaklama" gibi çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen örgüt üyesi 47 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan 3'üne adli kontrol uygulanırken, 44 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.