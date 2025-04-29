Malatya'da Terörist Yakalandı

Terör örgütü üyesi Malatya'da yakalandı
KİLİS - PKK, KCK, PYD, YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu bir şüpheli E.H., Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yakalandı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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