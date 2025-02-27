Malatya'da torbacı operasyonu: 5 tutuklama
MALATYA - Malatya'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
İki ayrı operasyonda 1 iş yeri, 2 araç,5 ikamet ve 8 şahsın üzerinde yapılan aramalarda 619,57 gram metamfetamin maddesi, 43,24 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Torbacı Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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