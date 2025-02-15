Malatya\'da uyuşturucu operasyonu

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Malatya'nın, Battalgazi ile Doğanşehir ilçelerinde Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde 850 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Battalgazi ile Doğanşehir ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığı tespit edilen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 850 gram esrar Maddesi ele geçirilmiş, 3 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - MALATYA