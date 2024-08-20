Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi

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Malatya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Sokak Satıcısı' olarak tabir edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şüpheli 3 şahsın yakalanması için yürütülen eş zamanlı operasyonda 3 ayrı noktaya baskın düzenlendi. 3 ev ve bir araçta yapılan detaylı aramalarda 3 bin 23 adet Sentetik Ecza maddesi, 1.82 gr Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA