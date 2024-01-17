 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Malatya'da yaşanan deprem anı camide görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da yaşanan deprem anı camide görüntülendi

6 Şubat'ta Malatya'da yaşanan deprem anının camideki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vatandaşların panikle kaçışması ve dua eden bir yaşlı vatandaşın oturduğu sandalyeden kalkamaması yer alıyor.

Malatya\'da yaşanan deprem anı camide görüntülendi
17.01.2024 - 22:36,
Abone Ol

6 Şubat günü yaşanan felaketin en yeni görüntüsü

Camide yaşanan deprem anı işte böyle görüntülendi

MALATYA - 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Malatya'da camide yakalanan vatandaşların panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da vatandaşlar soğuk hava nedeniyle cami ve sosyal tesislere sığınmışlardı. Malatya'da ilk depremden sonra Battalgazi ilçesinde bulunan Çöşnük Musa Kazım Camii'nde öğlen 13: 24'de merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. İlk defa ortaya çıkan görüntülerde yaşanan felaket bir daha gözler önüne serildi.

Görüntülerde saatler 13.24'ü gösterdiğinde önce hafif olarak başlayan sarsıntının sonrasında şiddetini arttırdığı görülüyor. Camiye sığınan vatandaşların panikle kaçışmaları kameralara yansırken yaşlı bir vatandaşın ise oturduğu sandalyeden kalkamadığı ve deprem süresince dua ettiği kameralara yansıdı. Yine bir başka vatandaş da önce caminin kolonuna sarıldığı depremin yavaşlamaya başlaması ile birlikte dışarı kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Malatya, Malatya, Deprem, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da yaşanan deprem anı camide görüntülendi - Son Dakika


22:49
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44
Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24
Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14
3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı

Son Dakika
22:49 Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi İstanbul'a geldi
22:44 Fenerbahçe, Adanaspor'u 6-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi
22:24 Ekvador'da çete operasyonlarında gözaltı sayısı 1753'e yükseldi
22:14 3 aylık bebek nefes borusuna kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetti
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:25 Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü de uzatılacak
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:11 İsrailli esir askerin annesi, oğlunun İsrail ordusu tarafından zehirlendiğini söyledi
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2024 00:04:02. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da yaşanan deprem anı camide görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement