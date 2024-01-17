Malatya\'da yaşanan deprem anı camide görüntülendi

6 Şubat günü yaşanan felaketin en yeni görüntüsü

Camide yaşanan deprem anı işte böyle görüntülendi

MALATYA - 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Malatya'da camide yakalanan vatandaşların panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Malatya'da vatandaşlar soğuk hava nedeniyle cami ve sosyal tesislere sığınmışlardı. Malatya'da ilk depremden sonra Battalgazi ilçesinde bulunan Çöşnük Musa Kazım Camii'nde öğlen 13: 24'de merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı. İlk defa ortaya çıkan görüntülerde yaşanan felaket bir daha gözler önüne serildi.

Görüntülerde saatler 13.24'ü gösterdiğinde önce hafif olarak başlayan sarsıntının sonrasında şiddetini arttırdığı görülüyor. Camiye sığınan vatandaşların panikle kaçışmaları kameralara yansırken yaşlı bir vatandaşın ise oturduğu sandalyeden kalkamadığı ve deprem süresince dua ettiği kameralara yansıdı. Yine bir başka vatandaş da önce caminin kolonuna sarıldığı depremin yavaşlamaya başlaması ile birlikte dışarı kaçtığı görülüyor.