Malatya'da yılbaşı öncesi 2 bin 200 polisle denetim

MALATYA - Malatya'da yılbaşı tedbirleri kapsamında 2 bin 200 personel ile asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Malatya polisi, kent merkezinde yılbaşı öncesi asayiş denetimi yaptı. 2 bin 200 personelle 16'sı sabit 29 ayrı noktada gerçekleşen denetimlerde, şüpheli araçlar durdurularak arama yapılırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı. Denetimlerde ayrıca araç yoğunluğunun yaşanabileceği güzergahlarda trafik ekipleri de tedbirler alarak, kontrollere devam edildi.

Denetimlerin günün ilk ışıklarına kadar kesintisiz sürdüreceği bildirildi.