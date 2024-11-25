Malatya\'da Yoğun Kar Yağışı Ağaçları Devrildi

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Yoğun kar yağışının devam ettiği Malatya'da, birçok noktada yağışlara dayanamayan ağaçlar park halindeki araçların üzerine devrildi.

Malatya'da, meteorolojinin uyarısının ardından başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor.

Aralıksız devam eden karın ağırlığına dayanamayan bazı ağaçlar ile kırılan dallar araçların üzerine devrildi.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu kentte belediye ile karayolları ekiplerin kar temizleme çalışmaları ise sürüyor. - MALATYA