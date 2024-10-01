Malatya Hastane Otoparkında Park Problemi - Son Dakika
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Malatya Hastane Otoparkında Park Problemi

Malatya Hastane Otoparkında Park Problemi

Sürücülerin düzensiz park etmesi, hasta ve yakınlarını zorluyor. Çözüm bekleniyor.

01.10.2024 15:19
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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında, sürücülerin düzensiz park etmesi nedeniyle hasta ve yakınları zor anlar yaşıyor. Belirtilen park yerlerine düzgün bir şekilde araçlarını park eden sürücüler, arkasına park eden dikkatsiz araçlar yüzünden saatlerce otoparktan çıkmayı beklemek zorunda kalıyor.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında trafik ekiplerinin zaman zaman gelişigüzel park eden sürücülere ceza kesmesine rağmen, bu sorun her gün tekrar ediyor. Otoparktan çıkmaya çalışan sürücüler, park edilmemesi gereken yerlere konulan araçlar nedeniyle dakikalarca çaba sarf ediyor. Ayrıca, bu durum zaman zaman ufak çaplı maddi hasarlara da yol açıyor.

Hastane yönetiminin konuya dair herhangi bir önlem almaması, sürücülerin tepkisini artırıyor. Kuzey cephesindeki alanın sadece hastane çalışanlarına ayrılması ve güney cephedeki otoparkın zaman zaman yetersiz kalması, park sorununu daha da derinleştiriyor. Sürücüler, bu sorunların çözümü için yetkililerden acil önlemler bekliyor. Otopark düzenlemeleri, yönlendirme levhaları ve bilinçlendirme çalışmaları ile yaşanan aksaklıkların giderilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Hem hasta ve yakınları hem de diğer sürücüler gerekli adımların atılmasını talep ediyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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