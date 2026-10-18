Malatya-Sivas yolunda minibüs ve otomobil çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya-Sivas yolunda minibüs ve otomobil çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Malatya-Sivas yolunda minibüs ve otomobil çarpıştı, 1\'i ağır 3 kişi yaralandı
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Malatya-Sivas kara yolu Yazıhan Kavşağı'nda saat 17.00 sıralarında minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya- Sivas kara yolu Yazıhan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D. yönetimindeki 44 AP 019 plakalı minibüs ile K.İ. idaresindeki 44 AHZ 410 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan T.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü K.İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaYazıhanMalatyaGüncelSivasKazaSon Dakika

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