Malkara\'da Yeni Yıl Kutlaması

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde emniyet ekipleri, uygulamada gerekli uyarılarda bulunarak, sürücülerin ve yolcuların yeni yılını kutladı.

2025 yılının ilk gününde Malkara ilçesinde polis ekiplerince uygulama yapıldı. Uygulamada emniyet kemeri, araç eksiklikleri kontrolü ile GBT sorgulaması yapıldı. Kurallara uyan vatandaşlara teşekkür eden polis ekipleri, durdurdukları araçların sürücüleri ve yolcuların yeni yılını da kutladı. - TEKİRDAĞ