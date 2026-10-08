Maltepe'de 7 katlı bina çöktü, soruşturmaya 1 başsavcı vekili ve 2 savcı atandı - Son Dakika
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Maltepe'de 7 katlı bina çöktü, soruşturmaya 1 başsavcı vekili ve 2 savcı atandı

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Maltepe\'de 7 katlı bina çöktü, soruşturmaya 1 başsavcı vekili ve 2 savcı atandı
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Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada bugün saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Maltepe'de sabah saatlerinde çökme yaşanan bina ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Olay, bugün saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayın ardından ilgili ekipler bölgeye sevk edilirken, yaşanan olayla ilgili adli süreç de başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın incelenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 1 Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Kaynak: İHA
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