Maltepe'de Bir Şahıs Silahla Kendini Vurarak İntihar Etti - Son Dakika
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Maltepe'de Bir Şahıs Silahla Kendini Vurarak İntihar Etti

Maltepe'de bulunan bir binada meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle 40 yaşlarında bir şahıs silahla kendini vurarak intihar etti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ancak şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.06.2024 00:38
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Maltepe'de 40 yaşlarında bir şahıs silahla kendini vurarak intihar etti.

Olay gündüz saatlerinde Fındıklı Mahallesi Yeşim Sokak üzerinde bulunan 43 numaralı binada meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarında bir şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurarak intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri binada inceleme çalışmaları yaptı. Ekipler çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Maltepe'de Bir Şahıs Silahla Kendini Vurarak İntihar Etti - Son Dakika

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