Maltepe'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla kurtarıldı
İSTANBUL - Maltepe'de bir apartmanın zemin katında bulunan dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kedi ise itfaiye ekipleri tarafından yapılan kalp masajıyla kurtarıldı.
Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi, Cem sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında bir apartmanın zemin katında yaşandı. İddiaya göre, dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Dumanların yükseldiğini gören daire sakini itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle birçok vatandaş apartmanda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kediye de itfaiye ekipleri tarafından oksijen verilip kalp masajı yapıldı. Kalp masajı ile hayata döndürülen kedi, veterinere götürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.
Ozan Durmuş isimli bir vatandaş, "Yavru bir kedi vardı, onu çıkardık. Yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Allah'a çok şükür ölen veya yaralanan olmadı" dedi.
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Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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