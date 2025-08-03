Maltepe'de Karavan Parkı Baskısı

Maltepe'de düzenli olarak kira ödemelerine rağmen karavan parkı sakinleri İBB zabıtaları tarafından baskıya maruz kaldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 21.00 sıralarında Maltepe sahilinde İSPARK karavan parkında meydana geldi. İddiaya göre İBB zabıtaları kiralarını ödemelerine rağmen karavan parkı sakinleri ile karşı karşıya geldi. Zabıtalar park sakinlerinin eşyalarını kırıp döktü ve park sakinleri ile tartıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL