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Maltepe sahilinde şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi - Son Dakika
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Maltepe sahilinde şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi

Maltepe sahilinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ağaç devrildi. Elektrik tellerine takılı kalan ağaç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden kaldırıldı.

Maltepe sahilinde şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi
16.12.2023 - 18:21,
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Maltepe sahilinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ağaç devrildi. Elektrik tellerine takılı kalan ağaç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle olay yerinden kaldırıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Maltepe sahil yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar ve yağışın etkisiyle birlikte yol kenarındaki ağaç devrildi. O esnada sahil yolu üzerinde yayaların bulunmaması olası bir kazanın önüne geçti. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, elektrik tellerine takılan ağaç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, İtfaiye, Maltepe, Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe sahilinde şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi - Son Dakika
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