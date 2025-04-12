Cama çıkıp intihara kalkıştı, polislere silah doğrultunca bacağından vuruldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde M.K. isimli şahıs, saat 21.00 sıralarında Tıp Fakültesi Caddesi üzerinde yer alan evinin camına çıkarak boşandığı eski eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulundu.
Elinde bulunan tabancayla evinin penceresine çıkan kişiyi gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin çabalarına rağmen ikna olmayan 37 yaşındaki M.K., elinde bulunan tabanca ile çevreye ateş açtı.
Ardından müdahale etmek isteyen özel harekat ekiplerine silah doğrultan M.K., sol ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
M.K. hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yanında bulunan tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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