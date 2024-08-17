Manavgat'ta aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Manavgat'ta aranan şüpheli yakalandı

Manavgat\'ta aranan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı suç kaydıyla aranan ve hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, 15 günlük fiziki takiple saklandığı arkadaşının evinde yakalandı.

17.08.2024 16:04
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı suç kaydıyla aranan ve hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, 15 günlük fiziki takiple saklandığı arkadaşının evinde yakalandı.

Antalya ili Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesinde Manavgat JASAT ile Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı 'Avcı Projesi' kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kuşlanılması suretiyle dolandırıcılık ve cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranma kaydı bulunan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan H. S'yi (42) 15 günlük fiziki takibe aldı. Çalışmalarını genişleten ekipler, H. S'yi Sarılar Mahallesinde arkadaşının evinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H. S., tutuklanarak Manavgat S Tipi Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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