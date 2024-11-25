Manavgat\'ta Hortum Serayı Üçüncü Kez Vurdu

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Manavgat'ta 1 yıl arayla üçüncü kez hortumun vurduğu serada büyük çapta hasar meydana geldi. Seranın bir ay önce yenilendiği öğrenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesinde Hatice Kaplan'a ait serayı 1'er yıl arayla üçüncü kez hortum vurdu. Dikmen Mevkiinde 5 dönüm arazi üzerinde kurulu Hatice Kaplan'a ait kabak ekili sera da meydana gelen hortum nedeniyle büyük çapta zarar oluştu. Eşine ait seranın 1'er yıl arayla üst üste 3 kez hortuma maruz kaldığını söyleyen Mustafa Kaplan "Seranın üzerindeki naylonu 1 ay önce 70 bin lirası naylon, 25 bin lirası da usta parası olmak üzere 95 bin liraya yeniledik. Bu kadar şanssızlığa anlam veremiyorum. Hem serada hem de üründe zararımız var" dedi. - ANTALYA