Manavgat\'ta İş Yerinde Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın zemin katında bulunan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Örnek Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan gelen yangın ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Kırişman apartmanının zemin ve 1. katında bulunan hediyelik mağazasında çıkan ve içeriden çıkan duman yoğunluğu nedeniyle çevrede korku yaşanmasına neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. İş yerinde maddi hasar oluştuğu bildirildi. - ANTALYA