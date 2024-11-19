Manavgat\'ta Kaçak Alkol Operasyonu

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Manavgat Side Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından bir otele gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Antalya'da bir ihbarı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Side Mahallesi'nde 3 yıldızlı bir otele baskın yaptı. Jandarma ekipleri tarafından otelde yapılan aramada çeşitli bölümlere gizlenmiş 500 şişe gümrük kaçağı likör, 160 şişe gümrük kaçağı votka ve 100 şişe kaçak rakı ele geçirildi. Kaçak alkollü içkilerle ilgili olarak şüpheli D.T hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA