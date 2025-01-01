Manavgat\'ta Kaza: Yaralı Yok

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırım kenarındaki demir dubalar sayesinde iş yerine girmekten kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunahan Yılmaz'ın kullandığı 07 BSV 572 plakalı Fiat marka otomobil ile Osman Sarıkaya'nın kullandığı 07 LTC 77 plakalı Toyota marka kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, iş yerine doğru giderken yolun kenarındaki demir dubalara çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada araçlarda büyük hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. - ANTALYA