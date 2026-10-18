Manavgat'ta sık kaza yaşanan kavşak için sakinler belediyelere önlem istiyor - Son Dakika
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Manavgat'ta sık kaza yaşanan kavşak için sakinler belediyelere önlem istiyor

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Manavgat\'ta sık kaza yaşanan kavşak için sakinler belediyelere önlem istiyor
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mithatpaşa-Hükümet Caddesi kesişiminde sık sık, bazen günde birkaç kaza yaşanıyor. Esnaf ve mahalle sakinleri kavşakta önlem istiyor; bir mahalle sakini belediyelere dilekçe vererek 'Birilerinin ölmesini beklemeyin' dedi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mithatpaşa-Hükümet Caddesi kesişiminde neredeyse kazasız gün geçmezken, esnaflar ve mahalle sakinleri kazaların önlenebilmesi için yetkililerin önlem almasını istiyor. Manavgat ve Antalya Büyükşehir Belediyesine önlem alınması için dilekçe veren Osman Ünal isimli mahalle sakini, "birilerinin ölmesini beklemeyin" dedi.

Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi ve Hükümet Caddesi kesişiminde kazasız gün geçmezken, zaman zaman günde birkaç kaza birden yaşanıyor. Her ses gelişinde kavşağa koştuklarını belirten mahalle sakinleri, bu kadar çok kaza yaşanmasına rağmen yetkililerin kavşağın giriş ve çıkışına hız-kes ve başka önlem almadıklarını söylerdiler.

Kavşakta gerekli önlemlerin alınması için Manavgat ve Antalya Büyükşehir Belediyesine dilekçeler verdiğini, kamera görüntülerini dilekçesine eklediğini belirten Osman Ünal isimli mahalle sakini "Manavgat Belediyesi verdiğim dilekçeye talebimin Antalya Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise başvurumun oluşturulduğunu, talebim sonuçlandığında tekrar bilgilendirileceğimi iletti. Ne yazık ki şu ana kadar bir çözüm yolu bulamadık. Buraya bir önlem alınması için illi birilerinin ölmesi mi gerekiyor. Yaşlılarımızı ve çocuklarımızı evimizin kapısından dışarıya çıkarmaya korkuyoruz" dedi.

Evinin etrafında kavşağı gören kameralar olduğunu belirten Osman Ünal "Ne zaman bir gazateci arkadaşımız ya da trafik polisi arıyor, anlıyorum ki kaza oldu. Onlar bir şey söylemeden saat kaçta olduğunu söylüyor ve hemen görüntüyü kendilerine ulaştırıyorum. Ben vatandaşlık görevimi yerine getiriyorum. Ama artık bıktık. Bu kavşağa önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

Kavşakta küçük bir işyeri olduğunu belirten Özay Acar "Burada meydana gelen kazalar artık bizlere pes dedirtti. Yetkililerden acilen önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Cadde üzerinde matbaacılık yapan Ahmet Özcan, 25 yıldır aynı yerde esnaflık yaptığını belirterek "Kaza görmekten bıktık. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Birilerinin ölmesi beklenmesin" dedi.

Kaynak: İHA
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