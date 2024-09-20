Manavgat'ta Otel Mutfak Yangını - Son Dakika
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Manavgat'ta Otel Mutfak Yangını

Manavgat\'ta Otel Mutfak Yangını

Bir otelin mutfak bölümünde fritöz nedeniyle çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

20.09.2024 10:27
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Manavgat'ta bir otelin mutfak bölümünde fritözde kızartma yapıldığı sırada yağın yanması sonucu çıkan yangın otel çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Antalya'nın Manavgat ilçesi Çolaklı Turizm Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı bölgesinde bulunan bir otelin mutfağında kızartma yapılırken yangın çıktı. Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve otel çalışanlarının hızlı müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken otelin mutfak bölümünde maddi hasar oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Otel Mutfak Yangını - Son Dakika

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