Manavgat\'ta Yangın: 3 Bin Balya Saman Küle Döndü

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Lastikçide başlayan yangın 3 bin balya samanı küle çevirdi

Manavgat'ta çıkan yangında 3 bin balya saman küle döndü

ANTALYA - Manavgat'ta bir işyerinin trafosunda başlayan yangın bitişiğinde bulunan 3 bin balya samanın yanmasına neden oldu. Lastiklerinin alev almasıyla gökyüzünde oluşan siyah duman bulutları kilometrelerce uzaktan göründü.

Yangın, Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde Hüseyin Uzun'a ait lastikçi dükkanının trafosundan henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın yan tarafta bulunan Süleyman Sevim'e ait saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında 3 bin dolayında saman balyası yanarak küle döndü. Saman balyalarıyla birlikte lastikçi dükkanının yanında bulunan hurda kamyon lastikleri de yanmaya başlayınca gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan göründü.

Yanan balyalar açılan çukura gömüldü

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin yanı sıra Taşkesiği mahallesinde konuşlandırılan Orman İşletme Müdürlüğü arasözü de müdahalede bulundu. Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken yanan saman balyaları iş makineleri ile açılan dev çukura gömüldü. Yangında saman balyalarının yanındaki ahırda bulunan 1 büyükbaş hayvan ayaklarından zarar görürken ve dumandan etkilendi. Yanan saman balyalarının tanesinin 100 TL olduğu ve 300 bin lira dolayında zarar meydana geldiği öğrenildi.