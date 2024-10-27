Manavgat'ta Yangın: 3 Bin Balya Saman Küle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Yangın: 3 Bin Balya Saman Küle Döndü

Geniş Video İzle

Manavgat'ta bir lastikçide başlayan yangın, bitişiğindeki 3 bin balya samanın yanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, gökyüzünde oluşan siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

27.10.2024 11:00  Güncelleme: 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lastikçide başlayan yangın 3 bin balya samanı küle çevirdi

Manavgat'ta çıkan yangında 3 bin balya saman küle döndü

ANTALYA - Manavgat'ta bir işyerinin trafosunda başlayan yangın bitişiğinde bulunan 3 bin balya samanın yanmasına neden oldu. Lastiklerinin alev almasıyla gökyüzünde oluşan siyah duman bulutları kilometrelerce uzaktan göründü.

Yangın, Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde Hüseyin Uzun'a ait lastikçi dükkanının trafosundan henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın yan tarafta bulunan Süleyman Sevim'e ait saman balyalarına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında 3 bin dolayında saman balyası yanarak küle döndü. Saman balyalarıyla birlikte lastikçi dükkanının yanında bulunan hurda kamyon lastikleri de yanmaya başlayınca gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar kilometrelerce uzaktan göründü.

Yanan balyalar açılan çukura gömüldü

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin yanı sıra Taşkesiği mahallesinde konuşlandırılan Orman İşletme Müdürlüğü arasözü de müdahalede bulundu. Ekiplerin saatler süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken yanan saman balyaları iş makineleri ile açılan dev çukura gömüldü. Yangında saman balyalarının yanındaki ahırda bulunan 1 büyükbaş hayvan ayaklarından zarar görürken ve dumandan etkilendi. Yanan saman balyalarının tanesinin 100 TL olduğu ve 300 bin lira dolayında zarar meydana geldiği öğrenildi.

Manavgat\'ta Yangın: 3 Bin Balya Saman Küle Döndü
Kaynak: İHA

Manavgat, İtfaiye, Ekonomi, 3-sayfa, Tarım, Çevre, Yaşam, Balya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Yangın: 3 Bin Balya Saman Küle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:46 Gürcistan’da seçim krizi Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı Gürcistan'da seçim krizi! Sonuçları beğenmeyen cumhurbaşkanı, halkı sokağa çağırdı
22:21 Kenan Yıldız, İtalya’daki dev derbiye damga vurdu Kenan Yıldız, İtalya'daki dev derbiye damga vurdu
22:10 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana’yı kurun Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun
21:04 6 yıllık küslük böyle sona erdi Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı 6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı
14:22 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı
14:05 TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı’nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı TUSAŞ saldırısı devam ederken Şile Belediye Başkanı'nın radyo programında eğlendiği ortaya çıktı
13:53 Gürcistan’da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı Gürcistan'da parlamento seçimlerini Gürcü Hayali Partisi kazandı
13:49 Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı Özel hastanede yanlış tedavi iddiası: Güle oynaya gittiği hastaneden 2 gün sonra cenazesi çıktı
13:48 Drogba, Süper Lig’in eski şampiyonu Bursaspor’u satın almak için harekete geçti Drogba, Süper Lig'in eski şampiyonu Bursaspor'u satın almak için harekete geçti
12:52 Gülşen’in acı günü: Babası hayatını kaybetti Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti
12:16 Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi
12:15 Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
11:49 İsrail’de otobüs durağına kamyonla saldırı 10’u ağır 40 kişi yaralandı İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı
11:46 Çinli otomotiv devi Chery, Samsun’da fabrika kuracak Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak
11:28 Trami fırtınası Filipinler’de 126 can aldı Trami fırtınası Filipinler'de 126 can aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2024 06:41:20. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Yangın: 3 Bin Balya Saman Küle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.