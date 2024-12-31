Mangal Zehirlenmesi: 5 Kişilik Aile Hastanelik - Son Dakika
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Mangal Zehirlenmesi: 5 Kişilik Aile Hastanelik

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Darıca'da doğal gaz kesintisi nedeniyle mangal yakan aile, karbonmonoksit gazından zehirlendi.

31.12.2024 10:48
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Isınmak için mangal yakmışlardı, zehirlendiler: 5 kişilik aile hastanelik oldu

Darıca'da ısınma çabası zehirlenmeyle sonuçlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kesintisi sebebiyle ısınmak için yakılan mangaldan sızan gaz; anne, baba ve 3 çocuğu zehirledi.

Olay, sabaha karşı saat 06.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Hanımeli Sokak'ta 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre, zemin kattaki dairede ikamet eden 5 kişilik aile, 28 Aralık'ta meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından yaşanan gaz kesintisi sebebiyle ısınmak için evlerinde mangal içinde ateş yaktı. Kömürden sızan karbonmonoksit gazı, aileyi etkiledi. Uykusundan uyanan Halime Y., eşi Abdullah Y., çocukları Belinay (13), Bulem ve Beril Y.'yi uyandırdıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Abdullah Y.'nin komşusu Kuttusi Bayır, "06.00-06.30 sıralarında bir olay oldu. Ambulanslar ve polis araçları buradaydı. Kömürden zehirlenenlerin olduğunu öğrendim. Ben içeriye girmedim. Abdullah Bey dışarıda yatıyordu, onu tutarak ambulansa kadar götürdüm. Durumları Allah'a şükür iyi" dedi.

İlçede doğal gaz kesintisi yaşandığını, ailenin de ısınmak için mangalda kömür yaktıklarını söyleyen Kuttusi Bayır, "Doğal gazımız olmadığından dolayı bunları yaktılar.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mangal Zehirlenmesi: 5 Kişilik Aile Hastanelik - Son Dakika

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