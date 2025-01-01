Manisa Büyükşehir Belediyesi Yılbaşı Denetimlerini Sıkı Tutuyor - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Yılbaşı Denetimlerini Sıkı Tutuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yılbaşı Denetimlerini Sıkı Tutuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi halk sağlığını korumak amacıyla eğlence mekanları, fırınlar ve kaldırımlara park eden motosikletler üzerinde yoğun denetimler gerçekleştirdi.

01.01.2025 14:33  Güncelleme: 14:35
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni yılın huzurlu ve güvenli ortamlarda karşılanmasını sağlamak ve halk sağlığını korumak üzere yılbaşı gecesinde de denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürdü.

Eğlence mekanları ve fırınlara yönelik denetimler yapan zabıta ekipleri, kaldırımlara park edilen motosikletlerle ilgili de işlem yaptı.

Sokak ve caddelerde yapılan ışıklandırma çalışmaları ile kenti yeni yıla hazırlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, paylaşılan heyecana gölge düşmemesi için denetimlerini de sıkı şekilde sürdürdü. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, halkın sağlık, güvenlik ve huzurunu korumak için 31 Aralık akşamı başladıkları denetimleri yeni yılın ilk saatlerine kadar sürdürdü. Eğlence mekanları ve fırınlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra kaldırımlara park edilen ve ulaşımı olumsuz etkileyen motosikletler ile ilgili işlem yapıldı.

Eğlence mekanları kontrol edildi

Yeni yıl için birçok etkinlik ve program hazırlayan eğlence mekanlarını denetleyen Zabıta ekipleri, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve olabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için işletmelerde kontrollerini gerçekleştirdi. Fiyat tarifelerinden gıda ürünlerine, belgelerden hijyen şartlarına kadar birçok konuda yapılan kontrollerde kural ihlali yapan işletmelere uyarı yapıldı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak amacıyla fırınları da denetleyen Zabıta ekipleri gramaj, fiyat tarifesi, hijyen şartları ve gerekli belgeleri kontrol ederek eksiklik tespit edilen işletmelere uyarıda bulundu.

Motosikletler kaldırımlardan kaldırıldı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yayaların kaldırımları güvenli ve rahat bir şekilde kullanması için denetim yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğinde yapılan denetimlerde motosikletlerin kaldırımları işgal etmesi önlendi. Kural ihlali yapan motosiklet sahipleri hakkında idari para cezası uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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