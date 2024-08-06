Manisa\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

3.Sayfa

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangın saat 16.12'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi mevkisinde çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal, 1 dozer ve 3 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. - MANİSA