Manisa\'da çıkan yangın ormana sıçradı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, 5 bin dönümlük alan küle döndü. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Alaşehir ilçesi İsmail Bey Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Yangına Alaşehir, Sarıgöl Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, 2 adet uçak, 3 adet helikopter, 44 söndürme ekibi, 6 hava aracı, 5 iş makinası, 1 teknik ekip, 4 ambulans, 5 güvenlik ekibi ve vatandaşlar müdahale etti. Halkın da seferber olduğu yangın, müdahaleler sonucunda kısmen kontrol altına alındı.

Öte yandan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kula'ya bağlı ekipler ile birlikte olay yerine gittiğini ve yangın söndürme çalışmalarına yardımda bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - MANİSA