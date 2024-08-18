Manisa'da devam eden yangın söndürme çalışmaları - Son Dakika
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Manisa'da devam eden yangın söndürme çalışmaları

Manisa\'da devam eden yangın söndürme çalışmaları

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan ve Salihli ilçesine ulaşan yangınla ilgili söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterler, arazözler ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

18.08.2024 09:37  Güncelleme: 09:41
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Manisa'nın Gördes ilçesinde 13 Ağustos'ta başlayan ve Salihli ilçesine ulaşan yangınla ilgili söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 13 Ağustos Salı günü başlayan ve Salihli ilçesine ulaşan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Sabahın erken saatleriyle birlikte yoğunlaşan çalışmalarda Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik eleman olmak üzere 550 personel ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri görev aldı. Öte yandan, yangını söndürme çalışmalarına Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar, jandarma ekipleri, AFAD ve vatandaşlar da destek veriyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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