Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Manisa'nın Soma ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

11.03.2025 02:21
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Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Feci kazada motosiklet ikiye bölündü, otomobil evin bahçesine uçtu

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emrah Kadiroğlu idaresindeki 45 V 621 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi Çetin Görgü Caddesi'nde 45 ARA 158 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ikiye bölünürken, otomobil de kontrolden çıkarak bir evin bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan otomobilin sürücüsü Emrah Kadiroğlu ve otomobilde yolcu konumdaki Berkan Muyan ve ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Soma Devlet Hastanesine ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan otomobilin sürücüsü Emrah Kadiroğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Berkan Muyan'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Otomobil, Manisa, Soma, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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