Manisa'da Gördes ve Yunusemre ilçelerinde orman yangınları devam ediyor - Son Dakika
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Manisa'da Gördes ve Yunusemre ilçelerinde orman yangınları devam ediyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayan orman yangınına ek olarak Yunusemre ilçesinde de yeni bir yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ediyor.

16.08.2024 12:34
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Manisa'nın Gördes ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını devam ederken, bir yangın haberi de Yunusemre ilçesinden geldi.

Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde saat 11.05'de çıkan orman yangını çıktı. Yangına ilk aşamada İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal, 3 dozer ekibi müdahale edilirken, yangının en kısa sürede kontrol altına alabilmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Gördes ve Yunusemre ilçelerinde orman yangınları devam ediyor - Son Dakika

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