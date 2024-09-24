Manisa\'da Jandarma Operasyonu: 42 Bin Makaron Ele Geçirildi

3.Sayfa

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde 42 bin boş makaron, 9 kilo tütün, 13 bin 300 sigara filtresi ve bin 140 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.İ.T. (27) ait ikamette çok sayıda bandrolsüz makaron bulundurduğu bilgisini aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 42 bin boş makaron, 9 kilo tütün, 13 bin 300 sigara filtresi ve bin 140 adet sigara kağıdı ele geçirildi.

Makaron, tütün, sigara filtresi ile sigara kağıtlarına el konulurken, olayla ilgili H.İ.T. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA