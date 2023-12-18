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Manisa'da jandarma operasyonunda 10.2 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da jandarma operasyonunda 10.2 gram kubar esrar ele geçirildi

Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada şüpheli şahıstan 10.2 gram kubar esrar bulundu. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa\'da jandarma operasyonunda 10.2 gram kubar esrar ele geçirildi
18.12.2023 - 15:30,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüpheliden 10.2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri 2 kişiyi durdurup arama yaptı. Şüphelilerden M.A.Y.'nın(22) yapılan üst aramasında 10.2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli M.A.Y. hakkında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Salihli, Manisa, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da jandarma operasyonunda 10.2 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da jandarma operasyonunda 10.2 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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