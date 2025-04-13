Manisa\'da Jandarmadan Ecza Hapı Operasyonu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın üst ve ikametinde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, S.Ç. (27/E) isimli şahsın üstünde ve ikametinde jandarma ekipleri tarafından yapılan arama sonucunda 1108 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli S.Ç. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA