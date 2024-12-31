Manisa\'da Kaçak Alkol Operasyonu

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yılbaşı öncesi il genelinde yapılan çeşitli operasyonlarla binlerce litre kaçak alkol ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yeni yıl öncesinde alkollü içki kaçakçılığıyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Manisa il genelinde 1-31 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 8 bin 940 litre etil alkol, 1.616 litre ev yapımı alkollü içki, 123 şişe kaçak alkol, 6 bin 541 adet sahte TADAB bandrolü, 530 adet viski kapak kapüşonu, 10 adet alkol aroması, 2 adet damıtma düzeneği ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 20 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA