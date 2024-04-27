Manisa'da mısır tarlasına kenevir ekmişler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da mısır tarlasına kenevir ekmişler

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mısır tarlasına ekilmiş 550 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevir bitkilerine el konulurken, mısır tarlasına kenevir eken kişi ve kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

27.04.2024 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır tarlasına kenevir ekmişler

Manisa'da mısır tarlasına 550 kök kenevir ekmişler

Kenevirler büyümeden ele geçirildi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mısır tarlasına ekilmiş 550 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine mera arazilerinde ve tarlalarda yasa dışı izinsiz kenevir ekimini engellemek için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin havadan dron ile yaptığı denetimlerde Çayköy Mahallesi Bağırgan mevkiindeki mısır tarlası içerisinde kenevir ekili olduğu tespit edildi. Mısır tarlasında yapılan aramada 550 kök kenevir ve 292 adet kenevir yetiştirme tüpü ele geçirildi.

Kenevir bitkilerine el konulurken, mısır tarlasına kenevir eken kişi ve kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Kenevir, Salihli, Manisa, Mısır, Tarım, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da mısır tarlasına kenevir ekmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:35 Gözyaşlarıyla sahayı terk etti Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi Gözyaşlarıyla sahayı terk etti! Fenerbahçeli yıldız oyuna devam edemedi
19:27 Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti Kendisini yerlere atıp yuvarlanan AK Partili meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve görevinden istifa etti
17:58 Canlı anlatım Derbide ikinci gol geldi Canlı anlatım! Derbide ikinci gol geldi
17:20 İYİ Parti’de tarihi kurultay Seçim 3. tura kaldı İYİ Parti'de tarihi kurultay! Seçim 3. tura kaldı
17:02 Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in kızıyla eşleşti Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti
20:06 Beşiktaş 10 kişi İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon Beşiktaş 10 kişi! İşte kırmızı karta neden olan o pozisyon
19:21 Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu Buse Naz Çakıroğlu, 3. kez Avrupa şampiyonu oldu
18:57 Çin’de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi Çin'de çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
18:29 İsmail Kartal’dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı İsmail Kartal'dan derbi öncesi açıklama: 3 futbolcuyu neden kadroya almadı?
17:36 Kadıköy’de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu Kadıköy'de deniz taksi ile kano çarpıştı, bir kadının ayağı koptu
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa sigara bıraktırdı
16:45 Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti Metroya binen sapık, karşısındaki kadına bakarak kendini tatmin etti
16:00 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na Şekip Mosturoğlu seçildi Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na Şekip Mosturoğlu seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 20:39:38. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da mısır tarlasına kenevir ekmişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement