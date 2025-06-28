Manisa\'da Motosiklet Denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik ekiplerince, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) destekli motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

27 Haziran 2025 tarihinde yapılan denetimlerde 23 ekip ve 38 personel görev aldı. KGYS üzerinden yapılan denetimlerde 63 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kask takmayan ve çeşitli kural ihlallerinde bulunan toplam 264 araç ve sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 462 bin 139 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Kask takmama (78/1-B) maddesinden 200, diğer maddelerden ise 64 işlem yapılırken, denetimlerde ayrıca 4 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet denetimlerinin KGYS destekli olarak aralıksız süreceğini bildirdi. - MANİSA