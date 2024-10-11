Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil, motosiklet sürücüsünü vurdu.

11.10.2024 21:59
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Manisa'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kırmızı ışıkta geçen otomobil kavşaktan karşıya geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahalle kavşağı Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmir'den Manisa istikametinde seyir halinde olan Ege K. idaresindeki 35 EA 8862 plakalı otomobil, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışıkta geçince kendisine yeşil ışık yanan ve Manisa istikametinden Uncubozköy Mahallesi'ne doğru hareket eden Altan Emre idaresindeki 35 BRP 612 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücü Altan Emre metrelerce savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Altan Emre'nin öldüğü belirlendi.

Motokurye Altan Emre'yle beraber çalıştığını söyleyen görgü tanığı otomobilin kırmızı ışıktan geçerek Altan Emre'nin kullandığı motosiklete çarptığını iddia etti.

Otomobil sürücüsü Ege K. gözaltına alınırken, Altan Emre'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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