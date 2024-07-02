Manisa'da Muhtarlık Binası Kundaklama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da Muhtarlık Binası Kundaklama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Manisa\'da Muhtarlık Binası Kundaklama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlık binasının kundaklanması olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın gerçekleştiği saatlerde çevrede bulunan güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

02.07.2024 21:13
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlık binasının 29 Haziran tarihinde kundaklanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 29 Haziran günü saat 01.15 sıralarında Kamilsu Caddesi üzerinde bulunan Nişancıpaşa Mahalle Muhtarlığının giriş kapısının yüzü maskeli, beyaz kasklı bir şahıs tarafından benzin dökülerek yakılması olayı ile ilgili olarak, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince olay yeri çevresinde bulunan çok sayıda kamera görüntüleri incelenerek olayı gerçekleştiren şahısların E.A. (31), İ.Y. (39) ve A.T. (52) isimli şahıslar olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adli makamlarca E.A. (31) ve İ.Y. (39) isimli 2 şüpheli şahıs tutuklanırken, A.T. (52) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Şehzadeler, Manisa, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Muhtarlık Binası Kundaklama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Muhtarlık Binası Kundaklama Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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