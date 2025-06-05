Manisa\'da Okul Servislerine Denetim

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 9 araç ve sürücüsüne toplam 12 bin 821 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekipleri, 4 Haziran 2025 tarihinde 21 ekip ve 42 personelin katılımıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında, teknik değişiklik maddesinden 1 adet, muayene maddesinden 2 adet ve diğer maddelerden 6 adet olmak üzere toplam 9 araç ve sürücüsüne 12 bin 821 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. - MANİSA