Manisa'da emniyet ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 9 araç ve sürücüsüne toplam 12 bin 821 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekipleri, 4 Haziran 2025 tarihinde 21 ekip ve 42 personelin katılımıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında, teknik değişiklik maddesinden 1 adet, muayene maddesinden 2 adet ve diğer maddelerden 6 adet olmak üzere toplam 9 araç ve sürücüsüne 12 bin 821 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Okul Servislerine Denetim - Son Dakika
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