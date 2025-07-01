Manisa\'da Orman Yangını Mücadelesi Sürüyor

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Salihli'ye ulaşan orman yangınının söndürülmesi için ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi sürüyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için bölgeye 5 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını en kısa sürede kontrol altına almak amacıyla çalışmalarını, havadan ve karadan aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle Ahmetli'de Dereköy Mahallesi ile Matdere Mezrası, Salihli'de Mersindere ve Çaypınar Mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti. - MANİSA