Manisa'da Özel Trafik Denetiminde 303 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Manisa'da Özel Trafik Denetiminde 303 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Manisa\'da Özel Trafik Denetiminde 303 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan özel trafik denetiminde 303 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetim sonucunda 19 araç trafikten men edilirken, 36 sürücünün ehliyetleri geçici olarak geri alındı.

02.07.2024 10:21
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Manisa İl Jandarma Komutanlığınca 24-30 Haziran tarihleri arasında yapılan özel trafik denetiminde 303 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 19 aracın trafikten men edildiği 36 sürücünün de ehliyetlerinin geçici olarak geri alındığı öğrenildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada 24-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen özel trafik denetim sonuçları paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "24-30 Haziran tarihleri arasında icra edilen özel trafik denetimlerinde Trafik Jandarması Timlerince; 24-30 Haziran 2024 tarihleri arasında; 'Alkol/Uyuşturucu Madde Kullanımı', 'Emniyet Kemeri', 'Cep Telefonu', 'Motosiklet', 'Traktör ve Yük Taşıyan Araçlara' yönelik özel trafik denetim faaliyetleri icra edilmiştir. Denetim Sonucunda; 8 bin 936 araç ve sürücü kontrol edildi. 303 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanmış, 19 araç trafikten men edilmiş, 36 adet sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış, yoklama kaçağı olarak aranan 9 şahıs ile yakalama kaydıyla aranan 8 araç yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Özel Trafik Denetiminde 303 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da Özel Trafik Denetiminde 303 Araç ve Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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