Manisa\'da pala ve satırlı kavga görüntüleri ortaya çıktı

Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 10 Mart tarihinde Şehzadeler ilçesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Aralarında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çok sayıda gencin karıştığı kavgada, taraflar ellerinde pala ve satırlarla birbirine saldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Şehit aileleri ve Gaziler ile iftarda bir araya geldi. Edirne Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve Gazilerin katılımıyla iftar programı düzenlendi. İftar öncesi masaları dolaşan Edirne Valisi Yunus Sezer ve Eşi Canan Sezer, şehit aileleri ve Gazilerin hatırlarını sordu.
Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavga, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski futbolcu Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Eğribayat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir' ifadelerini kullandı. Korkmaz ise Trabzonspor taraftarının saldırısını görünce dayanamadığını belirterek, 'Bu insanlığa sığmaz' dedi.
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