Manisa\'da Servis Denetimi: 5 Araca Cezalı İşlem

Manisa'da gerçekleştirilen okul servislerine yönelik denetimde 229 araç kontrol edilirken kusurlu görülen 5 araca 17 bin 912 TL idari para cezası uygulandığı bir aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 25 Mart 2025 tarihinde 25 ekip 50 personel ile gerçekleştirilen özel denetim sonucunda 229 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimde kusurlu görülen 5 araç ve sürücüsüne toplam 17 bin 912 TL idari para cezası uygulandığı ve 1 aracın da trafikten men edildiği bildirildi. - MANİSA