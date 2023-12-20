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Manisa'da servis taşımacılığı denetimi - Son Dakika
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Manisa'da servis taşımacılığı denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, Salihli'de servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik J plaka denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

Manisa\'da servis taşımacılığı denetimi
20.12.2023 - 13:13,  Güncelleme: 13:14
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri tarafından Salihli'de servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik J plaka denetiminde bulunuldu.

Ulaşımda güven ve haksız kazancın önüne geçmek amacıyla toplu taşımada denetimlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'de servis taşımacılığı yapan araçlara yönelik kontrolde bulundu. Günün erken saatinde yapılan denetimde, korsan olarak yetki belgesiz taşımacılık yapan araçlara yönelik cezai işlem uygulandı. Denetimlerin periyodik olarak denetimlerin devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün," Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde ulaşım hizmetinden faydalanmasını amaçlarken bir yandan da haksız kazancın önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Bu anlamda periyodik olarak sürdürdüğümüz bu denetimlerde yetki belgesiz taşımacılığın önüne geçmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda J plaka belgesine sahip diğer araçlarında rutin kontrollerini sağlıyoruz "dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Zabıta, Ulaşım, Güvenlik, Yerel Haberler, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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